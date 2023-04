Sonego, rimonta da urlo a Montecarlo contro Humbert: che vittoria in tre set!

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Lorenzo Sonego avanza nel torneo di Montecarlo. Il tennista italiano batte in tre set il francese Humbert in tre set, dopo 2 ore e 59 minuti di gioco. L’italiano era stato sconfitto nel primo set per 6-3, con un break del francese nel sesto game che ha spostato gli equilibri della prima partita. Nel secondo set, Sonego trovava un pronto riscatto, riuscendo a piazzare un contro break nel decimo gioco, dopo che - nel precedente - l’avversario era riuscito a strappargli il turno di battuta. A quel punto Sonego piazzava lo strappo vincente, mantenendo il servizio e piazzando un altro break che portava il risultato sul 7-5.