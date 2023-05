Djokovic può tornare agli Us Open: decade l'obbligo di vaccino

NEW YORK (Stati Uniti) - Anche gli Stati Uniti chiudono l’emergenza pandemica. Dal prossimo 12 maggio non sarà più obbligatorio per i viaggiatori stranieri che vogliono entrare nel Paese essere vaccinati contro il Covid. La decisione della Casa Bianca dà il via libera ai tanti no vax che durante il Covid non hanno mai preso in considerazione l’idea di vaccinarsi.