Tsitsipas alla mostra "Futura" ospitata da Sport e Salute: ecco le sue parole

Dopo aver vinto con un doppio 6-3 contro il portoghese Nuno Borges , Stefanos Tsitsipas , ha scelto di concedersi un po' di relax visitando il complesso della Casa delle Armi e, in particolare, la Biblioteca che ospita la mostra “Futura”. Il tennista, al Foro, sarà chiamato a sfidare l’italiano Lorenzo Sonego e dopo aver lasciato il calco della sua mano sull’iconica terra rossa che fa parte dell’installazione dell'artista Harry Greg, il greco ha avuto modo di vivere l’esperienza che lo ha portato a conoscere, attraverso rendering video, la riqualificazione dell’intera area del Parco del Foro Italico . Infine, sugli schermi a 360 gradi, lo staff di Sport e Salute e FITP ha mandato in onda a sorpresa un video sulle imprese più emozionanti del numero 5 del ranking Atp.

Le parole di Tsitsipas

“Grazie sia per questo video e sia per avermi permesso di conoscere questo luogo - ha commentato Stefanos Tsitsipas - Roma è sempre stato uno dei tornei che mi piace più vivere, soprattutto per il fascino della città e di questi campi. Quest’anno - ha confessato poi al Presidente ed AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli che lo ha accompagnato nel corso della mostra - avete reso ancora più magico questo site. Spero di andare fino in fondo al torneo anche per poter rimanere più giorni qui a Roma”.