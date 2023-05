Sinner come Donnarumma, vince agli Internazionali e non se ne accorge!

Al termine del match agli Internazionali d'Italia, Sinner è stato protagonista di un simpatico siparietto con Shevchenko. Il tennista italiano non si era reso conto di aver vinto e si stava recando verso l'asciugamano non salutando l'avversario con l'intenzione di continuare il match. Non è stato l'unico a fare una cosa del genere però, era infatti successa una cosa simile anche a Donnarumma in un occasione speciale per tutti gli italiani...