Diretta tennis Internazionali: tocca a Cecchinato e Giorgi. Tutti i risultati LIVE

Domenica che promette spettacolo al Foro Italico, per la quinta giornata degli Internazionali d'Italia. Con diversi match da recuperare, vista la pioggia di ieri, ci saranno ben cinque italiani in campo: Sinner sfida Shevchenko, Fognini contro Rune e infine il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi. In campo anche l'ultima azzurra, Giorgi che se la vedrà con Muchova. Cecchinato vola al terzo turno battendo Bautista Agut. Segui la giornata in diretta.

12:27 Show di Cecchinato: doppio 6-2 e vola al terzo turno! Prestazione fantastica di Marco Cecchinato, che vola al terzo turno degli Internazionali d'Italia. Il palermitano ha battuto il n. 21 del seeding Roberto Bautista Agut con un doppio 6-2 in un'ora e 15 minuti. L'azzurro supera per la prima volta il secondo turno al Foro Italico e affronterà al 3° turno il vincente della sfida tra Fritz e Hanfmann. 12:20 Blackout Giorgi, perde il primo set Al tie-break la spunta la Muchova: occasione sprecata da Camila Giorgi, arrivata sul 5-2 e che ha poi subito una dura rimonta. 12:15 Cecchinato ad un passo dalla vittoria: 5-1 Il palermitano tiene il servizio ed è ad un solo game dall'accesso al terzo turno degli Internazionali d'Italia. 12:12 Muchova fa 6-6, si va al tie-break Camila Giorgi subisce la rimonta ed è costretta a giocarsi il tie-break per vincere il primo set. 12:08 Giorgi torna avanti, 6-5 Altra chance per l'azzurra di chiudere il set, altrimenti sarà necessario il tie-break. 12:04 Cecchinato non si ferma, altri due break Sempre più in difficoltà Bautista, mentre Cecchinato domina: il secondo set si apre con altri due break e un game in battuta, portando il punteggio sul 3-0. 11:54 Rimonta Muchova, ora sul 5-4 Giorgi ad un passo dalla vittoria del set ma la Muchova reagisce con un break. 11:45 Cecchinato vince il primo set! Show dell'azzurro, che archivia il primo set con un 6-2: Bautista in difficoltà mentre Cecchinato viaggia verso la vittoria. 11:41 Giorgi ad un passo dal primo set: 5-2 Show anche dell'azzurra, che si porta sul punteggio di 5-2. 11:40 Cecchinato show: 5-2! Altro break dell'azzurro, che scappa via e si avvicina alla vittoria del primo set con il punteggio di 5-2. 11:27 Break di Cecchinato! Ora sul 3-1 Si porta avanti anche il palermitano: break su Bautista, poi tiene il servizio e porta il punteggio sul 3-1. 11:25 Giorgi avanti, si porta sul 3-1 L'azzurra tiene la battuta su due game, poi al quarto arriva il break che la porta avanti sul 3-1. 11:23 Inizio equilibrato, Cecchinato sull'1-1 Primo game allo spagnolo, poi l'azzurro tiene la battuta e ristabilisce la parità: inizio equilibrato per Cecchinato. 11:07 Cecchinato, ingresso fra gli applausi Entra sul campo del Grandstand Marco Cecchinato, accolto dagli applausi dei tifosi: ora il riscaldamento e poi si inizierà con Bautista alla battuta. 11:00 Cecchinato in campo, sfida Bautista Partita importante per il palerminato, che a Roma non è mai andato oltre il secondo turno e che con una vittoria può tornare in top 80 nel ranking ATP. Con Bautista ci sono due precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo: l'ultimo risale al Masters 1000 di Madrid 2021 in cui Bautista vinse con lo score di 6-2, 6-7, 7-5 in 2 ore e 32 minuti. 10:55 Giorgi in campo, ultima azzurra rimasta Scenderà in campo anche Camila Giorgi, ultima azzurra rimasta agli Internazionali e per la prima volta è al terzo turno. La 31enne di Macerata (n.37 WTA), ha battuto l’olandese Rus (n.107 WTA) e la russa Alexandrova (n.22 WTA). Ora sfida la ceca Karolina Muchova (n.52) WTA, che al secondo turno ha eliminato Martina Trevisan. 10:40 Internazionali, i risultati di ieri L'esordio di Alcaraz e la vittoria di Sonego: rivivi i risultati della giornata di ieri. (LEGGI TUTTO) 10:33 Tutti pazzi per Paula Badosa La sensuale tennista spagnola, classe 1997, sta conquistando con il suo sex appeal. Come segnala Dagospia, sugli spalti del Foro Italico di Roma sono comparse le scritte “I love you” mentre il suo saluto in un italiano incerto agli spettatori (“grazie mille, ti amo”) è già stracult. (LEGGI TUTTO)

10:25 Musetti-Arnaldi, derby azzurro sul Pietrangeli Uno dei match più attesi della giornata è il derby italiano tra Musetti e Arnaldi. Divisi da un anno di età, il 21enne carrarino si presenta per la prima volta come testa di serie (18), mentre il classe 2001 sanremese è alla sua seconda presenza nel torneo grazie ad una wild card e dopo aver vinto al primo turno contro Schwartzman. La partita, sul campo Pietrangeli, seguirà la sfida tra Ruusuvori e Medvedev, che a sua volta non inizierà prima delle 12:30. 10:18 Apre Cecchinato, segue Fognini La giornata si aprirà alle ore 11. Sul campo del Grandstand inizierà Cecchinato, impegnato contro lo spagnolo Bautista Agut. A seguire, sempre sul Grandstand, ci sarà Fognini in una complicata sfida contro Rune. 10:12 Internazionali, Alcaraz tifa Roma! Giornata speciale per lo spagnolo, che ieri ha fatto il suo esordio assoluto al Foro Italico (battendo Vinolas) ed ha riconquistato il titolo di numero 1 del mondo nel ranking Atp. Alla fine del suo match ha festeggiato scrivendo sulla telecamera "Forza Roma", spiegando poi da dove è nata la sua passione per il club giallorosso. (LEGGI TUTTO) 10:00 Sinner e Fognini in campo Domenica ricca di spettacolo agli Internazionali d'Italia: tornano in campo Sinner e Fognini, che puntano agli ottavi di finale. Dopo la pioggia di ieri, ci sarà de recuperare anche il derby azzurro tra Musetti e Arnaldi. Roma - Foro Italico

