Diretta tennis Internazionali: Vinolas-Alcaraz, segui LIVE

Tutto pronto per la quarta giornata degli Internazionali d'Italia al Foro Italico. Esordio per Carlos Alcaraz, che sfiderà il connazionale Ramos Vinolas. Riflettori puntati sugli italiani, con ben quattro azzurri in campo: Lorenzo Sonego sfida Nishioka, Marco Cecchinato affronta Bautista Agut e infine il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Segui la giornata in diretta.