Diretta tennis Internazionali: Sinner-Kokkinakis, segui LIVE

ROMA - Via alle sfide del secondo turno agli Internazionali d'Italia in corso a Roma sulla terra rossa del Foto Italico. Oggi (12 maggio) in campo Sinner (al debutto come Djokovic) contro Kokkinakis, Fognini contro Kecmanovic e quattro azzurre (Trevisan, Giorgi, Pigato e Paolini) nel femminile. Segui la diretta della giornata...

12:05

Kokkinakis torna avanti: 3-2

L'australiano ha migliorato sensibilmente il proprio servizio, riuscendo a tenere a distanza Sinner.

12:00

Sinner pareggia il conto: 2-2

L'italiano vince il proprio turno di servizio concedendo poche possibilità all'avversario.

11:55

Kokkinakis sfrutta gli errori di Sinner: 2-1

L'australiano mantiene il proprio turno di battuta, per Sinner il primo passaggio a vuoto dell'incontro con errori gratuiti che favoriscono l'avversario.

11:51

Sinner mantiene il turno di battuta: 1-1

Pur con qualche errore di troppo, Jannik Sinner pareggia il conto dei game nel secondo set. L'altoatesino si porta sul 40-0, poi concede due punti all'avversario prima di chiudere.

11:46

Australiano avanti nel secondo set: 1-0

Kokkinakis vince il primo game migliorando il proprio servizio. Sinner recupera due punti, poi cede all'avversario.

11:39

Sinner vince il primo set!

L'italiano conquista il primo set con il punteggio di 6-1. Partita eccellente per il tennista italiano che sfrutta al meglio il proprio servizio. Set velocissimo: soltanto ventisette minuti per chiudere la prima partita.

11:36

Ancora un break per Sinner! 5-1

Favorito da un doppio fallo dell'avversario, Sinner strappa il servizio all'australiano. Ora l'altoatesino servirà per il set.

11:30

Sinner si porta sul 4-1!

Gioco a zero per l'altoatesino. Sinner è centrato, concede poco all'avversario e si affida al servizio fin qui impeccabile.

11:26

Kokkinakis tiene il turno di battuta

Favorito da tre errori gratuiti di Jannik Sinner, l'australiano vince il primo game: 3-1 per l'italiano

11:21

Sinner vince anche il terzo game!

Partenza formidabile del tennista italiano che non ha ancora concesso un solo punto all'avversario. L'altoatesino è avanti per 3-0 nel primo set

11:19

Break Sinner! Italiano avanti per 2-0

L'australiano Kokkinakis cede il servizio palesando diversi problemi nel servizio. Primo break della partita, Sinner avanti per due a zero nel primo set.

11:15

Sinner vince il primo game: 1-0

Il tennista italiano si aggiudica il primo gioco senza concedere punti all'avversario. Gioco a zero!

11:10

Sinner ha vinto il sorteggio

I due tennisti accolti sul Centrale del Tennis da un grande applauso. Il tennista azzurro ha vinto il sorteggio e andrà per primo al servizio.

11:05

L'attesa del Centrale

Gli spettatori del Centrale del Tennis attendono l'ingresso dei tennisti in campo: Jannik Sinner è pronto a sfidare l'australiano Kokkinakis: in palio c'è l'accesso al terzo turno degli Internazionali d'Italia BNL. Il vincente dell’incontro affronterà nel terzo turno il vincitore della sfida tra il russo Shevchenko e l’argentino Baez.

10:55

Quattro italiane in campo nel torneo femminile

Nel torneo di singolare femminile saranno quattro le tenniste italiane in campo. Martina Trevisan incontrerà la ceca Karolina Muchova (alle 12.30), Camila Giorgi sfiderà la russa Ekaterina Alexandrova (alle 15.30), Lisa Pigato se la vedrà con la russa Daria Kasatkina mentre in serata (alle 20.30) Jasmine Paolini giocherà contro la kazaka Elena Rybakina.

10:45

Nel pomeriggio c’è Fognini

Dopo l’estenuante sfida vinta con Murray, nel pomeriggio Fabio Fognini tornerà in campo alle 14 affrontando il serbo Miomir Kecmanovic. Un unico precedente tra i due tennisti, a Montecarlo nel 2021 quando l’italiano si impose in due set con il punteggio di 6-2, 7-5.

10:40

Le altre partite della mattina

Alle 11.00, in contemporanea alla sfida sul Centrale tra Sinner e Kokkinakis, ci saranno altri tre incontri: il canadese FélixAuger-Aliassime sfiderà l’australiano Alexei Popyrin, il francese Alexandre Müller affronterà il britannico Cameron Norrie mentre il cinese WuYibing se la vedrà con l’argentino Francisco Cerúndolo.

10:35

Il bilancio di Sinner nel 2023

Il tennista italiano torna in campo agli Internazionali d’Italia BNL di Roma dopo aver saltato il torneo di Madrid ed essersi ritirato a Barellona. Nel 2023 Jannik Sinner ha disputato 32 partite, vincendone 26 e perdendone 6.

10:25

L’avversario

Thanasi Kokkinakis è nato il 10 aprile 1996 ad Adelaide. Il tennista, nato in Australia, ha in realtà origini greche. Attualmente il numero 104 della classifica Atp. Nel corso della sua carriera ha vinto un soltanto l’ATP di Adelaide nel 2022.

10:15

Sinner-Kokkinakis: i precedenti

E’ il terzo confronto tra l’italiano Jannik Sinner e l’australiano Thanasi Kokkinakis. Il bilancio è in favore del tennista altoatesino che ha vinto entrambe le sfide disputate. Il primo confronto andò in scena a Cincinnati nel 2022, quest’anno Sinner ha battuto Kokkinakis ad Adelaide, in casa del proprio avversario.

10:10

Sonego festeggia ma non brinda!

Lorenzo Sonego ieri ha vinto il suo match d'esordio agli Internazionali d'Italia BNL. Il tennista torinese al termine della partita ha avuto modo di festeggiare il suo 28º compleanno in sala stampa, ma dopo aver stappato la bottiglia, ha evitato di brindare... (LEGGI TUTTO)

09:59

Sinner pronto al debutto

È il giorno di Jannik Sinner a Roma, con l'altoatesino che esordirà in questa edizione degli Internazionali d'Italia. Il 21enne altoatesino (n.8 Atp) sfiderà sul centrale del Foro Italico il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis (n. 104 Atp) con l'inizio del match fissato per le ore 11.

Roma, Foro Italico