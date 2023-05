Sonego e la frase ai giornalisti agli Internazionali: "Io non bevo”

ROMA - Dopo aver superato il primo turno degli Internazionali d’Italia BNL, Lorenzo Sonego si concede un po’ di relax in sala stampa dove - dopo la conferenza - ha modo di festeggiare il suo 28º compleanno. Quando il torinese ha soffiato sulle candeline, non ha espresso un desiderio, quanto meno non lo ha rivelato. “Il desiderio lo tengo per me, se viene svelato, poi non si avvera”.

Un professionista esemplare

Ma la sorpresa arriva anche quando salta il tappo della bottiglia stappata per l’occasione: “Io non bevo - ammette il tennista - fatelo voi al posto mio, io non posso”. L’invito ai giornalisti in sala stampa è palese, così come è evidente la motivazione di Sonego per migliorare il percorso della passata stagione che lo ha portato fino alla semifinale degli Internazionali. Nel secondo turno troverà il giapponese Yoshihito Nishioka: il desiderio forse è quello di essere protagonista assoluto davanti al pubblico romano, e Sonego ci sta provando in tutti i modi.