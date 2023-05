Wta Rabat, trionfo Bronzetti: primo titolo in carriera, battuta Grabher

RABAT (Marocco) - Trionfo di Lucia Bronzetti, il primo in carriera , nel 'Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem', torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 259.303 dollari sulla terra rossa di Rabat, in Marocco.

Bronzetti, primo trionfo in carriera

Grande prova in finale della 24enne riminese di Villa Verucchio, n.102 WTA, che ha battuto l'austriaca Julia Grabher, n.74 Wta, in tre set con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5 dopo 2 ore e 49 minuti di gioco. Per l'azzurra è il primo trofeo vinto in carriera nel circuito Wta. Bronzetti diventa così la 21ª azzurra a vincere un titolo nel circuito professionistico femminile.