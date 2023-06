Atp Stoccarda, Tsitsipas esce agli ottavi: vince Gasquet

STOCCARDA (GERMANIA) - Ancora sorprese al "BOSS Open", torneo Atp 250 in scena sui campi in erba di Stoccarda. Dopo le eliminazioni di Sonego e di Berrettini , è uscita di scena anche la prima testa di serie del tabellone: Stefanos Tsitsipas . A vincere, passando ai quarti di finale, Richard Gasquet .

Tsitsipas eliminato, passa Gasquet

Il francese ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 7-6(8), 2-6, 7-5. Adesso sfiderà per l'accesso in semifinale il tedesco Jan-Lennard Struff che ha battuto la quinta testa di serie del torneo, lo statunitense Tommy Paul per 7-6(4), 7-6(5). Si trova ai quarti di finale anche l'azzurro Musetti, che sfiderà Tiafoe.