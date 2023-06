Berrettini cerca riscatto al Queen's: presente anche Musetti

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti fanno parte del tabellone principale del Queen's , il torneo in erba che anticipa Wimbledon. Il tennista romano (numero 21 al mondo) ha vinto le ultime due edizioni (nel 2021 e nel 2022) ed affronterà nel primo turno Emil Ruusuvuori (numero 42), che ha sconfitto Jannik Sinner nei quarti di finale al Libema Open di 's-Hertogenbosch. Il vincitore affronterà Francisco Cerundolo o un qualificato. Nei quarti di finale possibile incrocio con Carlos Alcaraz, testa di serie numero uno del torneo.

Musetti, ecco chi potrebbe incontrare

Berrettini, reduce da un periodo negativo, è in cerca di riscatto in un torneo dove ha vinto 33 partite sulle 40 disputate. Musetti, testa di serie numero 6, è invece inserito nella parte bassa del tabellone. All'esordio l'azzurro, che a Stoccarda è stato eliminato ai quarti da Tiafoe, affronterà il britannico Jan Choinski, 27enne numero 170 del mondo. Negli ottavi possibile incrocio con lo statunitense Ben Shilton. In caso di approdo ai quarti l'azzurro potrebbe incrociare il proprio destino con il norvegese Rune, numero due al mondo.