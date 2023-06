Diretta Atp Halle: segui Sinner e Sonego LIVE

Al via l' Atp 500 di Halle , in Germania. Si parte subito con il debutto di due azzurri iscritti al tabellone: Jannik Sinner sfida il francese Gasquet, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà contro il russo Karatsev (lucky loser dopo il ritiro di Kyrgios). Segui i match in diretta.

13:54

Sonego vola sul 4-1 contro Karatsev

L’azzurro torna avanti nel quarto game sfruttando le difficoltà del russo e riesce a tenere il servizio nel gioco successivo confermando il break di vantaggio.

13:50

Sinner ritrova la parità: 5-5!

Nel decimo game, l'altoatesino ritrova la prima e l'ace e ristabilisce l'equilibrio contro Gasquet.

13:48

Controbreak Karatsev: 1-2

Tutto da rifare per Sonego: l'azzurro cede la battuta a 15 e il russo dimezza così lo svantaggio.

13:46

Sinner, che rimpianto: 5-4 per Gasquet

L'azzurro spreca due palle break nel nono gioco, imitato poco dopo dal francese che però, con qualche difficoltà, porta il casa il nuovo vantaggio.

13:43

Sonego vola sul 2-0

Tiene il servizio l'azzurro che firma il punto del 2-0.

13:38

Sonego parte bene nel terzo set: 1-0 contro Karatsev

L'azzurro tiene il servizio ai vantaggi e inizia con il piede giusto il terzo periodo.

13:36

Sinner reagisce: 4-4

L'altoatesino reagisce nei momenti di difficoltà e risponde presente all'ottavo gioco del parziale con un rovescio vincente.

13:33

Sinner sotto 4-3 contro Gasquet

Cresce di intensità la prestazione del francese che si riporta in vantaggio al settimo gioco del secondo parziale.

13:31

Bautista-Agut vola agli ottavi: Vavassori ko in due set

Lo spagnolo regola in due set l'azzurro (6-3, 6-4 dopo un'ora e 15' di gioco) e stacca il pass per il prossimo turno dell'Atp Halle: si giocherà l'accesso ai quarti di finale contro lo statunitense Nakashima, n.54 Atp.

13:28

Karatsev vince il secondo set contro Sonego

Il russosalva due palle break nel nono gioco e vince il secondo parziale con il punteggio di 6-3 dopo un'ora e 15' di gioco.

13:25

In campo anche Vavassori

Il classe 1995, n.128 Atp, sta disputando il match sull'erba tedesca contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, n.23 del mondo: il 35enne iberico si è aggiudicato il primo set 6-3 e conduce anche il secondo parziale sul punteggio di 5-4.

13:22

Break Karatsev: Sonego va sotto 5-3

Il tennista russo sale in cattedra e ora servirà per aggiudicarsi il secondo set con palle nuove.

13:19

Karatsev avanti: 4-3 contro Sonego

Il settimo game del secondo set è la fotocopia del precedente: il russo serve, viene trascinato ai vantaggi dall'azzurro e si porta a casa il game senza offrire palle break.

13:16

Sinner c'è: 2-2

L'altoatesino si scuote e pareggia il match dopo un'ora di gioco.

13:14

Equilibrio tra Sonego e Karatsev: 3-3

Turno di servizio ai vantaggi per l'azzurro che ritrova subito la parità.

13:12

Gasquet avanti contro Sinner: 2-1

Nel secondo game del secondo parziale l'altoatesino annulla una palla break e firma l'1-1 con un ace. Nel terzo game il francese se la cava ancora ai vantaggi senza annullare palle break e mette la freccia.

13:08

Sonego sotto al quinto game: 3-2 per Karatsev

Il torinese trova il 2-2 dopo essere andato sotto 0-30 ma il russo dimostra grande solidità e rimette la faccia avanti.

13:00

Sinner non trova il break

L'altoatesino ha subito una palla break nel primo game del secondo set, ma viene annullato da Gasquet che tiene il servizio.

12:54

Sonego sotto nel secondo set, 2-1

Il torinese gioca bene, trovando anche il sesto ace della sua partita, ma per il momento è sotto nel punteggio: Karatsev avanti 2-1.

12:51

Sinner vince il primo set!

Tiene comodamente il servizio l'altoatesino, che chiude il primo set sul 6-3.

12:48

Sinner spreca un set point, 5-3

Jannik Sinner spreca il primo set point a sua disposizione: Gasquet tiene il servizio e resiste, ma all'altoatesino serve un solo game.

12:43

Sonego, servizio a zero: vince il primo set!

Sonego chiude il primo set nel migliore dei modi: servizio a zero e vittoria per 6-2. Prestazione incredibile fin qui del torinese, con Karatsev che non riesce a reagire.

12:39

Break Sonego! Ad un passo dal primo set

Il torinese prima tiene il servizio e poi trova il secondo break: ora sul 5-2, basta un solo game per assicurarsi il primo set.

12:33

Sonego tiene il break di vantaggio, 3-2

Il torinese e Karatsev tengono il servizio: resta avanti nel punteggio Sonego, forte del break di vantaggio.

12:31

Break di Sinner! Ora 3-1

Avanti ancora l'altoatesino, che trova il break decisivo per scappare nel punteggio: ora Gasquet deve inseguire.

12:28

Sinner tiene il vantaggio, 2-1

L'altoatesino non riesce a trovare il break ma poi tiene il servizio, restando avanti nel punteggio.

12:23

Sonego evita il break, 2-0

Reazione di Karatsev, che ha l'occasione per il controbreak. Sonego, però, annulla la palla break e tiene il servizio.

12:20

Ottima partenza di Sinner

Parte bene anche Sinner: l'altoatesino tiene il servizio concedendo un solo punto.

12:18

Sonego parte bene: subito break!

Inizio fantastico di Sonego, che trova subito il break contro Karatsev concedendo un solo punto.

12:15

In campo anche Vavassori

Insieme a Sinner e Sonego c'è anche Andrea Vavassori, recuperato come lucky loser: sfida complicatissima contro lo spagnolo Bautista Agut.

12:05

In campo Sinner e Gasquet

Tutto pronto alla Owl Arena: ora il riscaldamento e inizierà il match Sinner-Gasquet.

12:00

Tutto pronto per Sinner e Sonego

Si aspetta solo l'arrivo sui due campi dei tennisti: sta per iniziare il debutto di Sinner e Sonego all'Atp di Halle.

11:45

11:40

11:35

11:30

Atp Halle, debutto per Sinner e Sonego alle 12

Scendono in campo alle ore 12 i due azzurri iscritti al tabellone: l'altoatesino sfida il francese Gasquet mentre il torinese se la vedrà contro il russo Karatsev.

