Diretta Atp Halle: segui Sonego-Sinner LIVE

HALLE (GERMANIA) - Sonego-Sinner è la partita valida per il secondo turno del torneo Atp 500 sull'erba di Halle , in Germania . Il derby italiano tra i due big del tennis azzurro mette in palio la qualificazione ai quarti di finale contro uno tra Bublik e Struff . Segui il match in diretta.

14:13

Sonego-Sinner: 4-5

Ottimo Sonego che rimette in sesto un set che gli stava scivolando via. Annulla tre palle-break all'altoatesino e poi chidue il game riportandosi a meno uno.

14:05

Sonego accorcia le distanze

Tiene bene la battuta Sonego che conquista il game che lo riporta a un break di svantaggio da Sinner.

14:01

Sonego-Sinner: 2-4

Sinner annulla la possibilità del contro-break e per la prima volta può allungare su Sonego.

13:52

Sonego-Sinner: 2-3

Primo break di questa partita a favore di Sinner che si porta in vantaggio nel secondo set sfruttando anche due errori di Sonego.

13:49

Gesto di stizza di Sinner!

L'azzurro è molto nervoso, e il gesto di stizza mentre agita la racchetta non passa inosservato.

13:44

Sinner non molla!

Un game semplice rispetto agli altri per l'altoatesino che chiude il punto e si riporta sul 2-2.

13:40

Sonego-Sinner: 2-1

Sonego molto ispirato gestisce bene questo secondo set e sulla scia del tie-break vinto in precedenza si riporta in vantaggio.

13:36

Sonego-Sinner: 1-1

L'altoatesino fatica e non poco ma alla fine riesce a raggiungere il pareggio e ad aggiudicarsi il game.

13:27

Sonego-Sinner: 1-0

Ottimo inizio di secondo set per Sonego che si aggiudica il primo game e tiene il servizio.

13:21

Sonego vince il tie-break!

Sonego si aggiudica il primo set battendo Sinner al tie-break per 7-4. Un set tiratissimo tra i due azzurri che hanno giocato per più di un'ora, difficilissimo il dritto oggi per l'altoatesino.

13:15

Cambio campo!

3-3 tra Sonego e Sinner nel tie-break al momento del cambo di campo. Sonego al servizio.

13:11

Sonego-Sinner si va al tie-break!

Il primo set della sfida tra gli azzurri si deciderà al tie-break dopo un'ora di gioco.

13:08

Sinner avanza: 5-6

Altro punto nel game per Sinner che mette a segno due ace nel game.

13:00

Sinner 'vede' il traguardo: 5-4

L'altoatesino domina e vola sullo 40-0, Sonego non può fare nulla e ora il piemontese serve per allungare il set.

12:55

Sonego ribatte colpo su colpo: 4-4

Il piemontese tiene il servizio a 30 e vince l'ottavo game con un dritto: ristabilita la parità contro Sinner.

12:53

Sinner ancora avanti: 4-3

Nuovo vantaggio per l'altoatesino che domina gli scambi e resta avanti nel punteggio del primo parziale. Grande equilibrio sull'erba della Owl Arena: otto le palle break totali finora, quattro a testa per i due tennisti azzurri.

12:47

Sonego tiene il servizio e trova il nuovo pareggio: 3-3

Game agevole per il piemontese che lascia Sinner a 15 e pareggia nuovamente i conti.

12:43

Sinner annulla un'altra palla break: 3-2

L'altoatesino fa suo il quinto gioco ai vantaggi, a testimonianza del grande equilibrio nel match. In poco più di mezz'ora di gioco si sono infatti completati solo 5 game.

12:40

Sonego tiene il servizio e pareggia: 2-2

Il piemontese va avanti 40-0 ma l'altoatesino sale a 30. Lorenzo poi chiude il game e riporta il match in parità.

12:34

Sinner annulla tre palle break: 2-1

Sonego va sullo 0-40, ma l'altoatesino reagisce cancellando ben 3 palle break: con cinque punti di fila e l'ace, Sinner vince il terzo game del primo parziale.

12:28

Sonego fa suo un lunghissimo secondo game: 1-1

Sinner risponde aggressivo e gioca sempre sul rovescio del piemontese che concede la palla break, annullata con uno smash. L'altoatesino ne ha una seconda e una terza, entrambe sprecate. Sinner non concretizza a suo favore nemmeno la quarta: Sonego, con un ace, chiude un game tiratissimo, durato quasi un quarto d'ora.

12:13

Sinner tiene il servizio: 1-0

Partenza fulminea per l'altoatesino che tiene il servizio a 0 contro Sonego.

12:10

Inizia il derby azzurro tra Sonego e Sinner

I due giocatori italiani danno il via al match tra gli applausi del pubblico della Owl Arena. Servirà l'altoatesino.

12:05

Sonego e Sinner in campo

I due tennisti sono sull'erba del Centrale di Halle per il classico riscaldamento di rito.

12:00

Tutto pronto per il derby Sonego-Sinner

Si aspetta solo l'arrivo sull'erba della Owl Arena dei due tennisti: sta per iniziare il quarto di finale a tinte azzurre tra Sonego e Sinner all'Atp di Halle.

11:50

Sinner pronto per la svolta: "Non sento la pressione"

L'altoatesino è chiamato a riscattarsi dopo le ultime prestazioni: l'occasione all'Atp 500 di Halle, sull'erba. (APPROFONDISCI)

11:40

Classifica Atp, crollo Berrettini. Best ranking per Musetti

Il tennista romano perde tredici posizioni dopo il ritiro al Queen's. Sinner resta in nona posizione. Djokovic si conferma leader. (LEGGI TUTTO)

11:30

Sonego-Sinner, i precedenti

L'altoatesino, attuale numero 9 al mondo, si è aggiudicato l’unico precedente disputato contro l’attuale numero n.39 Atp. Il 21enne di San Candido ha infatti sconfitto il piemontese ai quarti di finale del torneo di Montpellier nel corso di questa stagione: 6-4, 6-2 in favore di Sinner che ha poi trionfato sul cemento indoor della località francese in finale contro Cressy.

11:20

Sonego-Sinner apre la giornata, poi altri tre match

Il programma odierno dell'Atp 500 Halle si apre con l'atteso derby tra i due tennisti italiani. Poi sarà la volta di Bublik-Struff, Rublev-Hanfmann e Griekspoor-Hurkacz che completeranno il quadro del secondo turno. Tutte le sfide si disputeranno sul campo centrale, la 'Owl Arena'.

11:10

Sonego-Sinner, dove vedere la partita in tv e in streaming

Il match tra il piemontese e l'altoatesino, valido per il secondo turno dell'Atp 500 Halle sarà visibile in chiaro su Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre e sul 224 della piattaforma Sky. Sarà possibile seguire il derby italiano anche in streaming (su smartphone, tablet e computer) sul sito di Supertennis gratuitamente oppure sulla piattaforma Supertennix, disponibile sia per i tesserati Fip che per gli abbonati.

11:00

Sonego-Sinner: dove e che ora si gioca

Il derby azzurro tra Sonego e Sinner, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Halle, apre la giornata ed è in programma alle ore 12 alla 'Owl Arena', il campo centrale.

Owl Arena - Halle (Germania)