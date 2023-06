Atp Halle, Bublik e Rublev volano in finale: Zverev e Bautista-Agut ko

HALLE (GERMANIA) - Aleksandr Bublik stacca il pass per la finale del 'Terra Wortmann Open', torneo Atp 500 con 2.195.175 euro di montepremi in scena sui campi in erba di Halle, in Germania. Il kazako (n.48 Atp), che ha eliminato Sinner ai quarti di finale, supera in due set (6-3, 7-5) il tedesco padrone di casa Alexander Zverev (n.22 al mondo) dopo 1 ora e 28' di gioco.