Sinner annuncia: "Infortunio superato, sarò a Wimbledon"

Sinner, il messaggio social

"Grazie Halle per l'opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vederti l'anno prossimo. Non è mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo. Dopo qualche giorno di riposo e una consultazione con il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronto per Wimbledon", queste le parole dell'azzurro che quindi sarà in campo a Londra.