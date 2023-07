Diretta Wimbledon: segui Berrettini-Sonego LIVE

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Berrettini contro Sonego , tutto pronto per il derby azzurro nel primo turno di Wimbledon. I due tennisti si sono già affrontati a Stoccarda nelle scorse settimane. Una sfida che ha visto la vittoria di Sonego. In campo nella giornata di oggi anche Arnaldi contro lo spagnolo Carballes Aena e Cecchinato contro il cileno Jarry. Nel tabellone femminile spazio a Errani, Paolini, Cocciaretto , Giorgi e Bronzetti .

12:41

Sonego-Berrettini: si riparte!

Dopo circa cinque minuti di pausa la gara può ripartire. Berrettini al servizio, si riparte dal 5-4 per Sonego.

12:38

Sonego-Berrettini: inizia a piovere

Piccola pausa sul Campo 12 dove sono impegnati gli azzurri. Inizia infatti a piovere, attesa per capire se ci sarà un'intteruzione della gara.

12:37

Brengle-Errani: 5-2

Azzurra in difficoltà. La Brengle adesso serve per portare a casa il primo set.

12:36

Sonego-Berrettini: 5-4

Due Ace per Sonego in questo game, il tennista piemontese torna in vantaggio.

12:35

Sonego-Berrettini: si va ai vantaggi!

Dopo 25 minuti di gioco nel primo set gli azzurri vanno ai vantaggi.

12:33

Brengle-Errani: 4-2

Set impegnativo per l'azzurra con la Brengle che ha ancora un break di vantaggo.

12:30

Sonego-Berrettini: 4-4

Ennesimo turno di battuta tenuto a zero, Berrettini conquista il game e si riporta in parità.

12:27

Sonego-Berrettini: 4-3

Settimo turno di battuta tenuto a zero, il quarto per Sonego che quindi torna in vantaggio. Ora Berrettini al servizio.

12:25

Sonego-Berrettini: 3-3

Gara molto equilibrata tra i due azzurri che lottano su ogni punto sfruttando le loro grandi doti di battitori.

12:23

Brengle-Errani: 3-1

Break per la statunitense che si porta sul doppio vantaggio in questo primo set.

12:22

Sonego-Berrettini: 3-2

Quinto gioco tenuto a zero dal servitore, Sonego torna avanti al suo turno di battuta.

12:19

Sonego-Berrettini: 2-2

Tanti servizi e poche risposte, il tennista romano al servizio conquista il punto della parità.

12:15

Sonego-Berrettini: 2-1

Secondo turno di battuta per il tennisya piemontese che non lascia scampo a Berrettini. Servizio a zero e punto conquistato.

12:14

Sonego-Berrettini: 1-1

Anche Berrettini tiene il servizio a zero e conquista il secondo game del primo set.

12:12

Brengle-Errani: 1-1

La statunitense si aggiudica il primo game ma l'azzurra risponde colpo su colpo e si riporta in parità.

12:11

Sonego parte forte

Game volecissimo il primo, Sonego tiene il servizio a zero e si aggiudica il primo punto del primo set.

12:09

Sonego-Berrettini: inizia il derby!

Sonego e Berrettini sono pronti alla gara! Il tennista piemontese al servizio.

12:05

Brengle-Errani: parte il match!

Prima azzurra di giornata in campo. Errani sfida l'americana Brengle. Inizia la gara sul Campo 8.

12:00

Sonego-Berrettini: via al riscaldamento

I due azzurri sono arrivati sul Campo 12 di Wimbledon, pochi minuti e inizierà il derby azzurro.

11:45

I precedenti tra Sonego e Berrettini

Due i confronti diretti tra Berrettini e Sonego, entrambi a Stoccarda. Lo scorso anno vinse il romano in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, mentre quest'anno, è stato il torinese ad avere la meglio con un netto 6-1 6-2.

11:40

Sonego contro Berrettini, tutto pronto per il derby

Matteo Berrettini cerca riscatto dopo le ultime deludenti prestazioni. Il tennista romano è reduce da una serie di risultati negativi. Sonego a Wimbledon non è mai andato oltre gli ottavi di finale, raggiunti due anni fa (fu sconfitto da Federer).

Wimbledon (Inghilterra)