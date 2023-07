Wimbledon, Berrettini-Sonego: quando si recupera il derby italiano

LONDRA (INGHILTERRA) - Ancora pioggia sull'erba di Wimbledon , dove per il secondo giorno di fila il meteo ha condizionato lo svolgimento dei match validi per il primo turno dello Slam londinese. Tantissimi i match sospesi e tra questi anche il 'derby' italiano tra i due amici Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego .

Berrettini-Sonego sospesa per pioggia: quando si recupera

Dopo un primo set equilibrato, vinto al tie-break dal torinese contro il romano tornato in campo a tre settimane dall'infortunio che lo ha costretto a saltare il 'suo' Queen's, è arrivato lo stop e con la pioggia che continuava a cadere gli organizzatori hanno deciso di sospendere anche questo match. Sonego e Berrettini torneranno così in campo domani (mercoledì 5 luglio, orario ancora da definire) per riprendere da dove avevano lasciato.