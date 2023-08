Sinner in finale a Toronto, sfida De Minaur: dove vederla in tv

TORONTO (CANADA) - Jannik Sinner ha conquistato la finale del Masters 1000 di Toronto . L'ultimo ostacolo per l'altoatesino, tra il titolo e il nuovo best ranking , è Alex De Minaur , australiano numero 18 del ranking Atp. Per l'azzurro si tratta della terza finale 1000 in carriera: è una nuova occasione per vincere il primo titolo di questo livello.

Sinner-De Minaur, dove e quando si svolge la finale

La finale tra Jannik Sinner e Alex De Minaur si giocherà oggi, domenica 13 agosto, sul Campo Centrale del Sobeys Stadium di Toronto, in Canada. La sfida inizierà alle ore 22 italiane.

Sinner-De Minaur, dove vederla in tv

Il match che vedrà opporsi Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) o Sky Sport Tennis (canale 203).

Sinner-De Minaur dove vederla in streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Sinner-De Minaur, i precedenti

Il bilancio dei precedenti è totalmente a favore di Sinner, che ha vinto 4 volte su 4 sfide contro l'australiano. L'ultimo match risale a quasi due anni fa, al Masters 1000 di Madrid con vittoria dell'azzurro per 6-4, 6-1. Un solo precedente sul cemento all'aperto, all'Australian Open 2022: in quell'occasione Sinner vinse la partita in tre set (7-6, 6-3, 6-4). Sinner e De Minaur si conoscono bene, avendo condiviso anche un passato da compagni nel doppio.