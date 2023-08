Sinner, l'allenatore svela il retroscena sul trionfo: c'entra Berrettini

TORONTO - Continua a far discutere il trionfo di Jannik Sinner al Masters 1000 di Toronto. Una vittoria storica, la prima in questa categoria della sua carriera, che lo lancia al sesto posto del ranking: eguagliato così il best ranking di Matteo Berrettini. Proprio il tennista romano sembra aver avuto un impatto fondamentale sulla vittoria finale di Sinner in Canada.