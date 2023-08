Atp Cincinnati con Musetti, Sinner e Sonego in campo: dove vederli in tv

CINCINNATI (USA) - Lorenzo Musetti e poi Jannik Sinner e Lorenzo Sonego : tre gli azzurri in campo nel secondo turno dell' Atp di Cincinnati (6.600.000 dollari di montepremi), Masters 1000 in corso sui campi in cemento di Mason , sobborgo della città dell'Ohio. Per Sinner (testa di serie n.8 del torneo) sarà l'esordio, mentre Musetti e Sonego hanno già giocato il primo turno superando rispettivamente Daniel Evans e Alexander Shevchenko.

Sinner, il coach svela i segreti del successo: "Ora fa una cosa che prima non faceva"

Musetti, Sinner e Sonego a Cincinnati: come seguirli in tv

Il primo a scendere in campo sarà il 21enne Lorenzo Musetti (n.18 Atp), chiamato all'impresa sul 'Grand Stand' contro il 27enne russo Daniil Medvedev (inizio previsto ore 17). Poi a seguire sul 'Grand Stand' toccherà a Jannik Sinner (n.6 Atp e 22 anni compiuti proprio oggi, 16 agosto) contro il 33enne serbo Dusan Lajovic (n.66 Atp). Giocherà invece allo 'Stadium 3' il 28enne Lorenzo Sonego che (dopo la sfida Ugo Humbert e Tommy Paul in programma per le ore 17 italiane) avrà di fronte l'ostico statunitense Taylor Fritz (25enne n.9 Atp). Sarà possibile seguire i match di Musetti, Sinner e Sonego in diretta tv su Sky (canale 201) e in streaming Sky Go e NOW. Nel femminile in campo Martina Trevisan contro Jessica Pegula e Jasmine Paolini contro Cristina Bucsa.