Alcaraz scoppia a piangere dopo il ko con Djokovic: la foto fa il giro del web

CINCINNATI (Usa) - Una finale massacrante, una sconfitta che brucia e che induce Alcaraz alle lacrime . Il tennista spagnolo perde la finale del torneo di Cincinnati contro il serbo Novak Djokovic dopo aver vinto il primo set. La resilienza del tennista di Belgrado è stata commovente, così come il suo gioco che ha emozionato gli spettatori presenti.

Premiazione tra lacrime e sorrisi

Alla fine dell’incontro, lo spagnolo Alcaraz - stremato dalla fatica e segnato da un punto di vista psicologico - è scoppiato a piangere, ma le parole dell’avversario durante la premiazione hanno alleviato la delusione. “Ragazzo, tu non ti arrendi veramente mai” è stato il commento di Djokovic, che poi ha indirettamente tirato in ballo un altro avversario: “Gli spagnoli non muoiono mai” ha affermato il serbo, con il chiaro riferimento a Rafa Nadal, altro highlander del tennis mondiale.