Pietrangeli, la frase su Fognini: "Ha difetti caratteriali ma Volandri..."

"La polemica fra Fabio Fognini e Filippo Volandri? Non ne so nulla. Io ho detto qualche tempo fa che Volandri ne aveva anche troppi da scegliere, ed è un bene, ma per me il doppio italiano è Fognini-Bolelli. Fognini ha molti difetti caratteriali ma bisogna dargli atto che in Coppa Davis ha sempre dato il massimo, quindi tanto di cappello malgrado quei suoi capriccetti", l'ha detto Nicola Pietrangel i parlando della bufera che si è scatenata a pochi giorni dall'impegno in Coppa Davis dell'Italia senza Sinner, Berrettini (infortunati) e appunto Fognini, escluso per scelta tecnica dal capitano Volandri.

Pietrangeli e la Coppa Davis

"La Coppa Davis? L'Italia è una squadra che, in salute e al completo, la può vincere: ha il potenziale per farlo, perchè non c'è una squadra molto più forte, sono tutte partite giocabili. Fino a 3 o 4 anni fa non era così, ma oggi l'Italia fa paura. Gli infortuni di Sinner e Berrettini? Per fortuna abbiamo altri ragazzi come Sonego e Musetti, di certo però non siamo forti come con loro due in forma. Anche con Sinner e Berrettini in campo il primo turno di Davis non sarebbe stato semplice, perché sia il Canada, che il Cile e la Svezia hanno fatto molti progressi. Adesso è più difficile. Berrettini non può giocare in Coppa Davis, perché si è infortunato, ma nessuno gli dice niente. Se Sinner, che secondo me invece ha piacere a giocare la Davis, non lo fa evidentemente è perché sta male. Se giocasse con un infortunio farebbe un danno alla squadra. Oggi i tennisti si fanno male perché giocano troppo: giocando meno però perderebbero punti nel ranking. Io ho detto che chi rifiuta la Coppa Davis e va a giocare un altro torneo secondo me va squalificato perché rappresentare l'Italia deve essere il massimo per uno sportivo, di qualsiasi sport si parli", ha aggiunto Pietrangeli che a breve spegnerà 90 candeline.