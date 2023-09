Coppa Davis, Panatta sul caso Fognini: "Ora è il momento di fare una cosa"

Coppa Davis, Italia-Canada: segui la sfida in diretta

Caso Fognini, le parole di Panatta

Sulla vicenda è tornato Adriano Panatta, che l'azzurro lo ha vissuto prima da giocatore e poi da capitano: "Bisogna capire quello che è successo - ha detto l'ex tennista romano ai microfoni della Rai -. È difficile sapere quali sono i rapporti tra Fognini e la squadra, molte cose non le sappiamo. A me personalmente dispiace, perché Fognini in Coppa Davis ha dato tanto e ha vinto partite importanti. Non vederlo in campo fa dispiacere ma ora - ha concluso Panatta - è il momento di lasciar perdere".