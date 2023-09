La mossa di Fognini: chiedere scusa a Volandri e volare alle finali di Coppa Davis

Obiettivo centrato, l'Italia è alle Finals di Coppa Davis che si disputeranno a Malaga. Il team azzurro si è qualificato grazie ai colpi di Arnaldi e Sonego, per le finali però potrebbero tornare i big: Sinner si è sentito con Volandri, che ha aperto alla svolta, Berrettini sta tentando il recupero dall'infortunio patito agli Us Open e Fognini ha avuto una chiacchierata con il presidente Binaghi che potrebbe far rientrare il caso.