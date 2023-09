Furia Djokovic, il duro attacco all'Atp per il salario dei tennisti

Fresco vincitore del suo Slam numero 24 agli Us Open del 2023 Djokovic è tornato a far parlare di se rilasciando alcune dichiarazioni che stanno già facendo discutere. Il campione serbo, durante una riunione dell'Associazione Giocatori Professionisti, ha infatti duramente criticato l'ATP in riferimento ai salari dei giocatori .

"Solo 400 i giocatori che vivono con il tennis"

"All’inizio si hanno delle problematiche finanziare enormi, con il rischio di essere in un torneo e saltare quello successivo per mancanza di fondi. Capisco perfettamente la fatica di chi è agli inizi: gli atleti hanno da pagare anche i fisioterapisti, i viaggi, gli allenatori e i campi di allenamento, non è facile. Sono circa 400 i tennisti che possono guadagnarsi da vivere grazie al tennis, una cifra molto bassa per uno sport globale come il nostro. È un fallimento", ha affermato Djokovic.