Atp Chengdu, Zverev trionfa in Cina: battuto Safiullin in finale

CHENGDU (Cina) - Alexander Zverev trionfa a Chengdu, torneo Atp 250 dal montepremi di 1.152.805 dollari che si è concluso oggi sui campi in cemento della Cina. Il tedesco, numero 1 del tabellone, ha vinto in finale contro il russo Roman Safiullin, autore dell'eliminazione in semifinale di Lorenzo Musetti, con in punteggio di 6-7(2) 7-6(5) 6-3 dopo quasi tre ore di partita. E' stata una finale combattuta e intensa. Per Zverev si tratta del 21esimo titolo in carriera, il secondo stagionale dopo quello conquistato ad Amburgo.