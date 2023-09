Atp Pechino, Sinner con l’incubo Alcaraz: ecco quando potrebbe sfidarlo

PECHINO (Cina) - Il grande tennis sbarca a Pechino. Sarà una settimana spettacolare quella del prossimo Atp 500 in programma in Cina. Presenti tutti i più grandi tennisti del mondo, escluso Novak Djokovic. Il torneo assegna punti importanti in chiave Finals, e per questo sarà ancora più combattuto del previsto.