Sinner e la bufera su Pietrangeli: lo attacca anche Alessandro Gassmann

Ha scatenato un mare di polemiche quanto detto dall'ex campione di tennis Nicola Pietrangeli in merito a Jannik Sinner. L'azzurro è approdato in finale nell'Atp di Pechino battendo Alcaraz e, allo stesso tempo, eguagliando il best ranking fatto registrare da Panatta nel 1976, diventando n.4 del mondo .

L'attacco di Gassmann a Pietrangeli

Insomma in risultato storico che però Pietrangeli non ha apprezzato fino in fondo: "I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati...". Queste le sue parole a cui ha risposto in modo piccato anche l'attore Alessandro Gassmann che ha così commentato sui social: "La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre", ha affermato l'attore trovando l'appoggio anche di moltissimi utenti che hanno commentato il post.