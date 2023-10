La dura replica di Pietrangeli a Gassman su Sinner: "Ma come ti permetti?"

Botta e risposta, dopo l'attacco di Alessandro Gassmann arriva la replica di Nicola Pietrangeli. Il tema dello scontro? Ovviamente Sinner e il suo straordinario trionfo a Pechino. Andiamo con ordine. "I record sono fatti per essere battuti. Dopodiché, può anche diventare numero uno al mondo ma riparliamone quando avrà ottenuto i miei risultati ", così aveva commentato la leggenda del tennis italiano dopo il successo di Sinner su Alcaraz in semifinale. Una frase che non è piaciuta all'attore Gassmann, che ha scritto sui social : "La mancanza di eleganza e generosità di Pietrangeli nei confronti di Sinner. Panatta un signore, come sempre". Un commento che ha trovato la pronta risposta di Pietrangeli.

Pietrangeli attacca Gassmann

L'ex tennista ha risposto così all'attore nell'intervista concessa a Notizie.com: "Vedo tanta cattiveria e mancanza di rispetto. Mi hanno riportato che Alessandro Gassmann avrebbe detto che io non sono signore come Panatta. Ma come si permette? Io mi sono mai permesso di criticare un suo film? Che c’entra lui col tennis? Come se io da domani mi mettessi a commentare tutti i suoi film. Ci vorrebbe il minimo rispetto per una persona più grande d’eta come me. E poi, chi gli ha chiesto niente? Come si permette di fare certe dichiarazioni… Rimango veramente stupito, tra l’altro come se avessi mai insultato Sinner. Gassmann, invece di giudicare il sottoscritto, impari a stare al mondo".