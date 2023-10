Ecco perché Sinner fa sognare i bambini: è il tennista italiano più forte?

È il tennista italiano più forte di tutti i tempi? Quando Jannik Sinner ha sconfitto Alcaraz in semifinale a Pechino diventando il numero 4 al mondo ed eguagliando Panatta (che lo ha elogiato) il dibattito è partito. A condirlo con una bella manciata di pepe ci ha pensato Pietrangeli dicendo: “Per superare me non gli basteranno due vite”. Poi è arrivato anche il trionfo in finale con Medvedev ad incoronarlo. Di sicuro Sinner è la speranza e l'esempio per tutti i bambini che inseguono il sogno di diventare tennista. Perché non bisogna per forza impugnare una racchetta da piccolissimi per diventare grandi. Agassi nella sua celebre biografia “Open” racconta che già quando aveva meno di un anno il padre gli legava una racchetta costruita su misura al polso per fargli colpire delle palline appese sopra la culla.