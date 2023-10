Alcaraz elogia Sinner: “È incredibile, io lo sapevo…”

Un successo storico quello di Jannik Sinner che ha conquistato l'Atp 500 di Pechino dopo aver battuto in finale Medvedev. Non solo, l'azzurro in semifinale ha eliminato anche il numero uno al mondo Carlos Alcaraz che alla vigilia dell'esordio al Master 1000 di Shanghai ha così commentato la vittoria dell'azzurro.

Alcaraz, il commento sul successo di Sinner

"Il successo di Sinner contro Medvedev? Non ho visto tutta la finale ma non sono affatto sorpreso. Conosco l'abilità di Jannik, il suo livello. È uno dei migliori giocatori al mondo in questo momento e può battere chiunque. Onestamente mi aspettavo vincesse, il livello a cui ha giocato è incredibile", ha affermato lo spagnolo in conferenza stampa inviando a Sinner un vero e proprio attestato di stima.