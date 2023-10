Sinner schiacciasassi: li ha battuti tutti tranne due, ecco chi sono

Momento d'oro quello che sta vivendo Jannik Sinner fresco vincitore dell 'Atp 500 di Pechino e numero 4 al mondo. Il tennista azzurro in finale ha battuto Daniil Medvedev per la prima volta in carriera e in semifinale è riuscito a superare anche il numero uno al mondo Carlos Alcaraz .

Sinner, sono due i campioni da battere

Sono solo due quindi i campioni che Sinner non è ancora riuscito a battere in carriera: il primo è Novak Djokovic e il secondo Rafa Nadal, entrambi non hanno perso neanche uno scontro diretto contro l'azzurro. In lista andrebbe inserito anche Holger Rune nonostante i due si siano incontrari solo in due occasioni e in una Sinner si sia ritirato causa infortunio.