Diretta Sonego-Jarry: segui la sfida a Shanghai LIVE

Lorenzo Sonego torna in campo all' Atp di Shanghai . Dopo la rimonta su Tiafoe, il torinese sfida Jarry per un posto agli ottavi di finale. Più tardi in campo anche Matteo Arnaldi , che sfiderà Wolf. Segui in diretta

11:30

Sonego-Jarry, dove vedere il match in tv

La sfida tra Sonego e Jarry, che vale gli ottavi di finale dell'Atp di Shanghai, prenderà il via non prima delle 11.45. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now.

11:15

Sonego-Jarry, i precedenti

L'azzurro e il cileno si sono scontrati in precedenza in due occasioni e in entrambe l'azzurro ha avuto la meglio. La prima risale al 2019 a Buenos Aires, la seconda è invece recentissima in Coppa Davis.

11:00

Sonego sfida Jarry per un posto agli ottavi

L'azzurro torna in campo dopo la vittoria in rimonta su Tiafoe: contro il cileno si gioca un posto agli ottavi di finale.