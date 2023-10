Sinner e il messaggio a Panatta in tv: "So quello che hai fatto"

Panatta "frena" Sinner: arriva la risposta

Su questo momento magico dell'altoatesino, attualmente numero 4 del mondo, Adriano Panatta aveva cercato di frenare l'entusiasmo con un suo commento: "Arriverà primo probabilmente ma ci sono troppe aspettative". Ora, è arrivata la risposta di Sinner, per l'ex tennista che in carriera ha raggiunto come lui la quarta posizione nel ranking mondiale.

Sinner, la risposta a Panatta in diretta

In diretta su La Domenica Sportiva, Sinner in collegamento ha risposto alle parole di Panatta: "Ovviamente sono contento di essere il numero quattro al mondo come Adriano, ma guardo anche me stesso e la mia storia. So che tu hai vinto a Roma, a Parigi, Coppa Davis e tantissime altre cose. Io farò la mia cosa, continueremo a lavorare perché so che c'è ancora tantissimo da fare. Vedremo che fine farò".