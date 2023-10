Sinner, guarda cosa fa Shelton: l'avversario a Shanghai scatenato con un ombrello!

SHANGHAI (CINA) - Ben Shelton scatenato. Il 21enne tennista statunitense, uno dei più apprezzati nel corso dell' Atp Shanghai , ha disputato in data odierna (9 ottobre) il match di doppio con il polacco Hubert Hurkacz , uscendo tuttavia sconfitto contro il duo Hijikata-Norrie . Il ko è però passato decisamente in secondo piano: ecco perché.

Shelton scatenato a Shanghai

Il 21enne di Atlanta, che domani (10 ottobre) sfiderà l'azzurro Jannik Sinner agli ottavi di finale del torneo cinese, si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato: complice la copiosa pioggia caduta sui campi, Shelton si è seduto a bordocampo con il suo compagno Hurkacz, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. A quel punto, due raccattapalle hanno aperto gli ombrelli per i due giocatori ma Shelton, con un comportamento da galantuomo, ha sorpreso tutti i presenti: ha infatti chiamato a sé una delle due raccattapalle, invitandola a sedersi accanto a lui e sotto l'ombrello per ripararsi dalla pioggia.