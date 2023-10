Alcaraz ko a Shanghai: eliminato agli ottavi da Dimitrov

Alcaraz ko, seconda sconfitta in pochi giorni

Alcaraz, che era stato avvisato di non pensare solo a Djokovic, è stato battuto in tre set (5-7, 6-2, 6-4), con Dimitrov che vola ai quarti del Master 1000. Il bulgaro non aveva mai battuto lo spagnolo in tre precedenti, e affronterà il cileno Nicolas Jarry, che ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman 6-3, 5-7, 6-3. Seconda sconfitta nel giro di pochi giorni per Alcaraz, dopo essere già stato eliminato nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino da Jannik Sinner.