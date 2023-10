“Alcaraz non pensi solo a Djokovic”: l’ex campione mette in guardia lo spagnolo

Connors avvisa Alcaraz: "Deve essere pronto per tutti"

Connors ha messo in guardia Alcaraz su questo comportamento, visto che il circuito Atp è pieno di rivali e sfidanti: "Penso che se Alcaraz lo ha battuto a Wimbledon, è stato un po' una spina nel fianco per lui. Ma deve stare attento a farlo, perché così ti prepari per un solo giocatore. Capisco anche che giocando abbastanza bene da essere quel giocatore, possa pensare di essere in grado di battere anche tutti gli altri, ma non è proprio così, perché gli altri giocatori hanno stili diversi, come ha visto con Sinner. Il suo modo di giocare è diverso da quello di Novak, Alcaraz o Medvedev. Questi ragazzi sono grandi, forti. Alcuni sfruttano un po' di più la palla corta. Altri giocano sei, otto o dieci metri dietro la linea di fondo e sono in grado di colpire i vincenti da lì, come Medvedev. Devi essere preparato per tutti i giocatori che affronti. Quindi è il tuo gioco. Andavo in campo e lavoravo sul mio gioco, perché pensavo che il mio gioco dovesse essere abbastanza buono per giocare contro chiunque, non solo contro un giocatore ma contro chiunque".