Sonego-Kotov, Atp Stoccolma: orario e dove vederla in tv

STOCCOLMA (SVEZIA) - Appuntamento importante quello odierno per Lorenzo Sonego , impegnato nel secondo turno del "BNP Paribas Nordic Open" , torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 673.630 euro che si sta disputando sul veloce indoor della "Kungliga Tennishallen" di Stoccolma , in Svezia. L'azzurro, dopo il successo sul serbo Lajovic , affronterà il russo Pavel Kotov , numero 109 del ranking.

Sonego-Kotov, orario e dove vederla in tv

Il programma prevede prima una gara di doppio alle 12.00 e successivamente la sfida tra Seyboth W.-Safiullin al termine della quale sarà la volta della gara tra Sonego e Kotov che quindi dovrebbe prendere il via nel pomeriggio. Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e SuperTennis e in streaming su Sky Go, NOW e SuperTennis.

Sonego-Kotov, i precedenti

Quella tra l'azzurro e il russo sarà la prima sfida assoluta tra i due giocatori. Sonego arriva alla sfida dopo il successo su Lajovic, Kotov ha invece eliminato l'americano Eubanks n.32 Atp e settiman testa di serie.