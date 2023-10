Dal nuovo team agli allenamenti: così Berrettini può imitare Sinner

Nuovo coach, nuovo team, una coraggiosa ripartenza. Matteo Berrettini sta mettendo in atto una piccola rivoluzione, come fu per Sinner all’inizio del 2022, con l’intento di riaccendere la scintilla. Dopo 13 anni si è interrotto, in maniera consensuale, il rapporto lavorativo (molto più che vincente) tra Berrettini e Vincenzo Santopadre. «Abbiamo condiviso tutto e anche questa scelta che pensiamo sia la migliore - ha raccontato il coach romano in un lungo post su Instagram - Io ci sono sempre con te e per te. La nostra è stata una complicità fatta di stima, rispetto, comprensione, accoglienza, che ci ha portato a non discutere mai. Sembra impossibile, ma è così». Un connubio che aveva resistito a tanti infortuni e al lungo stop del circuito dovuto al Covid. La scelta di Matteo, che secondo alcuni rumors potrebbe affidarsi a un tecnico straniero e a un team internazionale, sembra lanciare un segnale: uscire dalla “comfort zone” per rilanciarsi. «È stata una decisione molto coraggiosa - ha commentato il capitano azzurro Filippo Volandri a Sky Sport - perché Berrettini è molto legato al passato e al presente. Il loro rapporto rimane meraviglioso ancora oggi. Matteo sta ristrutturando il proprio team, ha visto nelle decisioni di Jannik Sinner un esempio da seguire». Berrettini, inoltre, ha chiesto espressamente di poter essere presente a Malaga, a fine novembre, per sostenere i compagni nelle Davis Cup Finals. «Magari verrà con noi - ha concluso Volandri - in un ruolo ovviamente diverso».