Quando torna in campo Sinner? Dalle Atp Finals alla Coppa Davis: tutte le date

Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi da Parigi-Bercy , dopo il duro match contro McDonald nella notte e quello con De Minaur fissato per oggi pomeriggio. L'altoatesino ha preferito dunque risparmiarsi ed evitare il rischio infortuni , in vista dei prossimi, ed ultimi, impegni della stagione.

Sinner, obiettivo Atp Finals: ecco quando

Sinner tornerà in campo per le ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto della stagione in programma al PalaAlpitour di Torino dal 12 al 19 novembre. L'azzurro si è assicurato il posto come quarta testa di serie e sarà dunque inserito in un girone con uno tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz e poi due tennisti dalla quinta all'ottava posizione del ranking. Bisognerà attendere il sorteggio per scoprire quando Sinner sarà in campo, con il primo match che potrebbe essere il 12 o il 13 novembre.

Sinner in Coppa Davis: la data

La stagione di Sinner si chiuderà poi a Malaga, in Spagna, per la Coppa Davis. L'altoatesino insieme ai suoi compagni azzurri sfiderà l’Olanda nel quarto di finale in programma il prossimo 23 novembre. In caso di vittoria ci sarà poi la semifinale il 25 novembre e infine la possibile finale il 26 novembre.