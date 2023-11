Sinner non ce la fa: arriva il ritiro a Parigi-Bercy

PARIGI - Sinner non ce la fa ed ha scelto di ritirarsi da Parigi-Bercy . L'altoatesino è reduce dalla dura nottata contro Mackenzie McDonald , con il match che si è concluso dopo tre set alle 2:37 del mattino . Sinner sarebbe dovuto scendere di nuovo in campo oggi, per gli ottavi di finale non prima delle ore 17:00 contro Alex De Minaur , che ora passa direttamente ai quarti.

Sinner, l'annuncio sui social

"Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro - le parole di Jannik Sinner sui social - della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!".

Sinner si ritira, le dure reazioni

Lo stesso Sinner aveva già parlato del possibile ritiro: "Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò", le sue parole dopo il duro match nella notte. La vicinanza tra i due match, con sole 14 ore di riposo date all'azzurro, ha scatenato numerose polemiche, da Bertolucci a Panatta, tutti infuriati per come è stato trattato l'attuale numero 4 del mondo.

Sinner, ecco il prossimo obiettivo

Una scelta fatta probabilmente in vista del prossimo obiettivo, ovvero le Atp Finals a cui Sinner arriverà sicuramente da numero 4 del ranking, con un sorteggio dunque migliore. Il torneo inizierà il 12 novembre ed è probabile che l'altoatesino non abbia voluto rischiare, optando dunque per il ritiro.