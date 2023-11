Sinner rivela il suo segreto: “Ecco il consiglio che mi ha cambiato”

“Sarà stato il destino, ho scelto la cosa giusta”. Sinner si è raccontato in un lunga intervista concessa al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, che è diventata "Jannik oltre il tennis - Sinner un anno dopo", disponibile on demand. Dopo aver raggiunto la semifinale Wimbledon “sembra tutto scontato, ma non lo è”. Ancora: “Faccio tutte le cose che mi permettono di avere più energie in campo. Credo che prima o poi questo atteggiamento qualcosa restituisca. Magari soltanto lo 0,001 per cento. Hai battuto Alcaraz? Complimenti, domani affronti Medvedev. Ogni tanto dentro di me mi butto giù. E quello che paga sono io ”qualcosa però ti dà”, spiega Sinner che non nasconde di essere spesso sotto pressione e di provare anche paura.