Diretta Fognini-Humbert 0-1, segui la sfida a Metz LIVE

Fabio Fognini sfida Ugo Humbert nella semifinale dell'Atp 250 di Metz. Dopo il trionfo contro Sonego ai quarti, l'azzurro si gioca l'accesso in finale contro il francese: segui la sfida in diretta.

19:02

Fognini tiene il servizio, ora 2-2

Game lungo ma alla fine l'azzurro tiene la battuta ed evita il break. Fognini è visibilmente nervoso in questa fase, ma lotta per tenere il passo del francese.

18:52

Risponde subito Humbert, 2-1

Il francese si riporta subito in vantaggio non concedendo neanche un punto.

18:49

Finalmente Fognini, 1-1

Parte meglio il secondo set dell'azzurro, che riesce a tenere il servizio evitando il break e vincendo il primo game della sua partita.

18:37

Humbert vince facilmente il primo set

Durissimo 6-0 del francese in soli 25 minuti, che si prende senza problemi il primo set. Fognini è chiamato ad una grossa reazione per tornare in partita.

18:30

Crolla Fognini, Humber va sul 5-0

Primo set a senso unico, con il francese che trova il secondo break e tiene ancora il servizio. Ancora nessuna reazione da Fognini, schiacciato dall'avversario.

18:20

Ancora Humbert, ora 3-0

Il francese tiene il servizio e allunga, ancora nessuna reazione da parte di Fognini,

18:16

Male Fognini, break per Humbert

Il francese trova subito il break che porta la partita in suo favore. Ora 2-0, con l'azzurro chiamato a reagire.

18:12

Parte male Fognini

Humbert al servizio concede un solo punto e si porta avanti.

18:04

Fognini e Humbert in campo, manca poco all'inizio

Riscaldamento e sorteggio campo per i due sfidanti: sta per iniziare la sfida.

17:58

Fognini, la strada verso il ritorno in Top100

Dopo le difficoltà dell'ultimo periodo, Fognini sta lottando per tornare nella Top100 del ranking mondiale. L’azzurro, in proiezione 126°, guadagnarebbe altre tredici posizioni nel caso di vittoria contro Humbert e accesso in finale.

17:52

Atp Metz, Shevchenko il primo finalista

Alexander Shevchenko è il primo finalista del torneo Atp 250 di Metz (veloce indoor, montepremi 562.815 euro). Il russo, numero 63 del mondo, ha battuto il francese Pierre-Hugues Herbert. A sfidarlo in finale uno tra Fognini e Humbert.

17:42

Fognini non si nasconde: "Provo dolore..."

Le parole dell'azzuro negli scorsi giorni, autore di una cavalcata trionfale a Metz nonostante gli acciacchi fisici. LEGGI TUTTO

17:35

Metz, Fognini domina Sonego

Ai quarti Fognini ha dominato il derby azzurro contro Sonego, concedendogli solo tre game. LEGGI TUTTO

17:25

Fognini sfida Humbert in semifinale

L'azzurro trova sulla sua strada il francese: vincendo raggiungerà la finale dell'Atp 250 di Metz.

