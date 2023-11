Diretta Italia-Canada: segui la finale della Billie Jean King Cup LIVE

SIVIGLIA (SPAGNA) - Appuntamento con la storia per l' Italia femminile di tennis. Le azzurre, capitanate da Tathiana Garbin , contenderanno al Canada di Heidi El Tabakh la Billie Jean King Cup (la vecchia Fed Cup ), la massima competizione per nazionali: protagonista il duo Jasmine Paolini-Martina Trevisan che sta regalando spettacolo in singolare . Si parte alle ore 15 dal cemento indoor dell' Estadio de la Cartuja di Siviglia con la sfida tra la tennista fiorentina e la giovanissima Marina Stakusic . Segui la diretta della giornata .

14:40

Italia-Canada, le scelte ufficiali

Ecco le scelte ufficiali per la finale di Billie Jean King Cup: la capitana Garbin affida tutte le speranze azzurre a Trevisan e Paolini nel singolare, contro le canadesi Stakusic e Fernandez. Nell'eventuale doppio decisivo saranno Cocciaretto e Trevisan a vedersela contro Dabrowski e Fernandez, il duo che, in semifinale, ha sconfitto la Repubblica Ceca.

14:30

Billie Jean King Cup, le origini del nome

Il mondiale di tennis femminile, meglio conosciuto come Fed Cup, ha cambiato il nome nel 2020 con la modifica al format del torneo. Da allora la competizione è stata intitolata a Billie Jean King, tennista statunitense classe 1943 tra le migliori della storia: è la prima donna nello sport alla quale è stato intitolato un torneo mondiale.

14:20

Italia, la Billie Jean King Cup è il tuo habitat

La nazionale azzurra ha vinto il trofeo, conosciuto come Fed Cup, in quattro occasioni: nel 2006, 2009, 2010 e l'ultima nel 2013. Era l’epoca d’oro di Schiavone, Pennetta, Errani e Vinci.

14:10

Italia-Canada, il programma della finale

Si parte alle ore 15 con il primo atto della finale: si sfideranno le numero due azzurre e canadesi, ovvero Martina Trevisan (n.43 Wta) e Marina Stakusic (n.258). In seguito, non prima delle 16:30, sarà il turno delle numero uno, Jasmine Paolini da una parte (n.30 Wta) e Leylah Fernandez (n.35) dall'altra. In caso di parità nelle due sfide del singolare, sarà il match di doppio a decretare la nazionale vincitrice della Billie Jean King Cup 2023.

14:00

Italia-Canada, come vedere la finale della Billie Jean King Cup in tv e in streaming

La finale della Billie Jean King Cup tra Italia e Canada, in programma dalle ore 15 sul cemento indoor dell'Estadio de la Cartuja di Siviglia, sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre); in diretta streaming su supertennis.tv e SuperTenniX.

Estadio de la Cartuja, Siviglia (Spagna)