Diretta Djokovic-Rune: segui la sfida alle Nitto ATP Finals LIVE

20:54

Djokovic-Rune: fase di riscaldamento

I due tennisti si stanno riscaldando sulla parte atletica nella pancia del Pala Alpitour di Torino.

20:48

Djokovic-Rune: l’annata 2023

Nole ha vinto 51 partite su 56 disputate. Traduzione: ne ha perse solo 5. Djokovic ha vinto quest'anno tre Slam (Australian Open, Roland Garros e US Open), due Masters 1000 (Cincinnati e Bercy) e un Atp 250 (Adelaide). Per Rune un solo successo a Monaco di Baviera e due finali perse nei Master 1000.

20:36

Djokovic punta la storia a Torino

Mai nessuno ha trionfato sette volte alle Finals. A quota sei titoli ci sono Djokovic e Federer. In caso di successo Nole entrerebbe nella storia.

20:28

Djokovic-Rune: la differenza d'età

Tra i due giocatori ci sono 16 anni di differenza: Rune è nato nel 2003, Djokovic nel 1987.

20:17

Djokovic-Rune: l'ultima battaglia

Tanto equilibrio a Parigi-Bercy, quando il baby si è arreso solamente dopo 2 ore e 54 minuti di partita davanti a Nole.

20:07

Djokovic nello spogliatoio della Juventus

Ieri sera il campione serbo ha fatto un salto nello spogliatoio della Juventus. APPROFONDISCI

20:00

Djokovic-Rune: i precedenti

Sono 4 i precedenti tra Novak Djokovic contro Holger Rune, con il bilancio in parità (2-2). Il 36enne serbo si è imposto in quattro set nel primo turno degli Us Open 2021 e quest'anno in tre set nei quarti di finale del recente Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove invece l'anno scorso si era imposto in tre set in finale il 20enne danese che nel 2023 ha poi nuovamente battuto Nole, in tre set nei quarti degli Internazionali d'Italia.

Pala Alpitour, Torino