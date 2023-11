Sinner a Sanremo con Totti e Amadeus? Ecco cosa si sta muovendo

Amadeus ci sarà. E ci mancherebbe altro, visto che è conduttore, direttore artistico, cuore e cervello del Festival di Sanremo. Fiorello, a suo modo, anche. Di sicuro con "Viva Rai Due". Poi, chissà, fose proprio all'Ariston l'ultima sera. Ma i due potrebbero essere in ottima compagnia sportiva. Perché Amadeus starebbe pensando al lato pulito dello sport sul palco per una o più serate. I nomi che circolano da un po' sono quelli di Francesco Totti, che Amadeus ha incontrato qualche giorno fa proprio da Fiorello, e Jannik Sinner. In merito al tennista azzurro, reduce dalla ATP Finals e ora impegnato in Coppa Davis a Malaga, scrive il Corriere della Sera: "Il Festival di Sanremo sta facendo carte false per avere Jannik ma quelli, a febbraio, sono i giorni del richiamo atletico post-Australia. Chissà". Le trattative sono in corso, al Festival mancano ancora due mesi abbondanti, tutto può ancora succedere.