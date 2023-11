Italia-Olanda Coppa Davis, quarti di finale: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner , Matteo Arnaldi , Lorenzo Musetti , Lorenzo Sonego , Simone Bolelli . È questa l’ Italia che alle Final Eights di Coppa Davis debutterà contro l’ Olanda . Il ct Volandri potrà contare anche sull’apporto di un tifoso speciale come Matteo Berrettini , che starà vicino alla squadra e si allenerà con Sinner e compagni. L'altoatesino ha smaltito le tossine delle ATP Finals, ed è pronto a scendere in campo nel primo singolare e anche nel doppio, probabilmente in coppia con Bolelli . I principali dubbi della vigilia riguardano il secondo singolarista. Il prescelto nelle ultime ore sembra essere Arnaldi , ma non si escludono sorprese con Musetti e Sonego ancora in corsa.

L’Olanda

Gli Oranje sono una squadra molto insidiosa che ha il suo punto di forza nel doppio, potendo schierare due grandi finalisti come Wesley Koolhof e Jean-Julien Rojer. Inoltre ha due buoni singolaristi (Tallon Griekspoor, numero 23 del mondo, e Botic Van de Zandschulp, numero 51 del ranking). Per questo l’Italia non dovrà sbagliare nei primi due singolari, per evitare di giocarsi tutto nel doppio. In caso di passaggio in semifinale gli azzurri potrebbero incontrare la Serbia di Novak Djokovic, e potrebbe andare in scena la rivincita della finale a Torino con Jannik Sinner.

Orario Italia-Olanda

L'Italia scenderà in campo contro l'Olanda dalle ore 10, giovedì 23 novembre. Gli azzurri faranno il loro debutto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena contro gli Oranje. Chi vince affronta sabato in semifinale una tra Serbia e Gran Bretagna, che giocheranno a seguire, dalle ore 16.

Dove vederla in tv e in streaming

Italia-Olanda sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. In chiaro, tutte le sfide degli azzurri saranno visibili su RaiDue e in streaming su RaiPlay.it.