Djokovic: "Vi spiego lo scontro con i tifosi inglesi". E su Sinner...

Italia-Serbia Coppa Davis, Sinner sfida Djokovic: quando e dove vederla in tv

Djokovic e il battibecco con il tifoso inglese

Mentre Nole stava servendo per portare a casa il primo set nel secondo singolare contro Cameron Norrie, è stato fischiato durante il suo turno di battuta e dopo aver conquistato il punto si è girato di scatto verso le tribune, ha portato la mano vicino all'orecchio e infine, con sguardo beffardo, ha mandato due baci in direzione dei 'disturbatori'. "È stata una mancanza di rispetto - ha spiegato Djokovic -. In competizioni come la Davis noi giocatori dobbiamo essere preparati per questo, ma quando capita sul momento viene da reagire. Volevo solo mostrare che non ero d'accordo con questo tipo di comportamento".

Djokovic e la sfida contro Sinner

Djokovic ha poi parlato anche di Jannik Sinner, leader dell'Italia che ha già affrontato due volte la scorsa settimana nelle Nitto Atp Finals di Torino, perdendo nella fase a gironi ma superando poi l'altoatesino nella finale e conquistando così il suo settimo titolo (staccato Roger Federer, fermatosi a quota 6) nella sfida tra i maestri del tennis mondiale: "L'ho visto in singolare e in doppio (nella sfida dei quarti vinta dagli azzurri contro l'Olanda, ndr) e ha giocato un tennis di altissimo livello. Le partite di Torino sono servite a entrambi - ha sottolineato il serbo - sarà un grande match".