Coppa Davis, Sinner e Sonego si caricano con i tifosi: “Ci siamo”

Sinner e Sonego: "Siamo carichi"

A guidare l'Italia alla vittoria è stato il duo composto da Sinner e Sonego, che ha trionfato nel doppio decisivo. Lo stesso duo, hanno sfruttato l'incredibile calore dei tifosi per caricarsi in vista della finale. In un video pubblicato sui profili social della Federtennis dopo il trionfo contro la Serbia, si vede Sinner insieme al compagno e ai tantissimi tifosi azzurri sugli spalti: "Siamo contenti di essere in finale. Siamo carichi, venite a sostenerci tutti", le parole dei due azzurri.