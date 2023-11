Coppa Davis, Italia campione: il capitano dell'Australia è infuriato

Australia, Hewitt non ci sta: "Sono stufo"

L'ex numero uno al mondo e campione a Wimbledon 2002 ha ammesso di essere "stufo. Non c'è andata e ritorno nei playoff, non ci sono partite da cinque set. Non è l'ideale. Giochiamo sempre sulla stessa superficie. Ad essere sincero, sì, sono stufo". Hewitt ha poi proseguito sottolineando come, secondo lui, quella con il format attuale non sia la reale Coppa Davis: "Giocare sulla terra, sull'erba, all'aperto. È frustrante che non ci siano tutti i tipi di superfici e condizioni in una competizione simile, soprattutto nelle grandi partite della fase finale".

Hewitt elogia Sinner: "Ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo"

Il classe 1981, nativo di Adelaide, ha comunque elogiato i suoi giocatori e gli organizzatori di Malaga: "Hanno le mani legate per il format ma hanno messo in piedi un grande evento". Il capitano australiano si è poi complimentato con l'Italia campione del mondo, celebrando un fuoriclasse ormai affermato come Jannik Sinner: "Le condizioni lo hanno aiutato ma ha dimostrato perché sia tra i quattro migliori giocatori al mondo".